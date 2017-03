05-03-2017, Joey Lameris 112Gr.

Raam van spelersbus Sc Heerenveen kapot door vogel

Groningen - In Groningen is zondagmiddag de voorruit van de spelersbus van Sc Heerenveen kapot gegaan doordat een vogel er tegenaan vloog aldus Arriva. Eerst was er sprake van vernieling.

Wat de spelersbus van Sc Heerenveen in Groningen deed, is onbekend. Mogelijk ging deze naar een opslag.