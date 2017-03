05-03-2017, Gerrie de Groot 112gr.

Stacaravan verwoest door brand (Video)

Muntendam - Zondagmiddag is aan de Bovenweg in Muntendam een stacaravan in een weiland volledig uitgebrand. Toen de brandweer arriveerde was de caravan al bijna uitgebrand.

Omdat de caravan midden in het weiland stond moest de brandweer van veendam moest eerst een kleine watertransport leggen naar de brand. Pas daarna kon men beginnen met blussen. Of de Stacaravan nog bewoond was is vooralsnog niet duidelijk.