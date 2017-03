05-03-2017, Wim Henstra 112Gr

Vrouw in scootmobiel raakt te water.

Warffum - Zondag om 16:14 uur werd brandweer Baflo opgepiept voor een drenkeling aan de Onderdendamsterweg te Warffum.

Ter plaatse bleek een vrouw bij het oude zwembad in warffum in de sloot te liggen. Ze was wel aanspreekbaar maar kon niet zelfstandig uit de sloot komen. Met behulp van de brandweer lukkte dit wel. Ze is overgedragen aan de ambulance dienst die haar met onbekende verwonding heeft weggebracht. Een agent heeft de scootmobiel meegenomen.