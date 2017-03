05-03-2017, Marc Dol 112Gr.

Botsing in Ter Apel

TER APEL - Op de kruising van de Hooiland en de Hoofdstraat in Ter Apel heeft zondagavond een botsing plaatsgevonden.

Waarschijnlijk zijn beide voertuigen door een voorrangsfout met elkaar in botsing gekomen. Of er mensen gewond zijn geraakt is niet bekend. Beide voertuigen zijn afgesleept.