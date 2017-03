06-03-2017, Gerrie de Groot/ OdambtNu.nl

Eenzijdig ongeval op Zuiderveen in Winschoten (video)

Winschoten - Maandagmorgen heeft zich op de Zuiderveen in Winschoten een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Hierbij is één persoon gewond geraakt.

Vermoedelijk kan de auto als total loss verklaard worden. Twee airbags van het voertuig zijn afgegaan. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De bestuurder van het voertuig is overgebracht naar een ziekenhuis. Berger Fruitema heeft het voertuig afgesleept.