06-03-2017, Wim Henstra 112Gr.

Kat en hond dood na grote brand in Pieterburen(Video)

Pieterburen/ Broek - Aan de Broeksterweg in Pieterburen is maandagmorgen brand ontstaan in een woning.

De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatsen om de brand te bestrijden. Volgens de brandweer zou het gaan om uitslaande brand. Er is door de meldkamer inmiddels opgeschaald naar 'Grote brand'. De rookpluim was van ver af te zien. Vermoedelijk ontstond de brand in de schuur en sloeg deze over naar boven. Bij de brand kwamen een hond en een kat om het leven. Om 13:12 uur was de brand `Meester.` Dvhn Tv Noord