06-03-2017, Gerrie de Groot 112gr.

Scooterrijder botst op aanhanger (Video)

Winschoten - Op het St. Vitusholt is maandagmorgen ter hoogte van het spoor een scooterrijder op een aanhanger gebotst.

De aanhanger is vermoedelijk los geraakt waarna de scooterrijder er op botste.





Hoe het kwam dat de aanhangwagen los is geraakt is niet bekend. Het team Verkeersongevallen Analyse onderzoekt de toedracht van het ongeluk. De bestuurder van de scooter is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. De tipgever wordt bedankt.