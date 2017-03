06-03-2017, Gerrie de Groot 112gr.

Auto raakt van de weg bij Oudeschans

Oudeschans - Maandagavond is aan de Koude Hoek in Oudeschans een auto van de weg geraakt en in een naastgelegen sloot tot stilstand gekomen.

De automobilist is vermoedelijk de macht over het stuur verloren.



Berger Fruitema heeft het voertuig uit de sloot getakeld. Er raakte niemand gewond. Of de auto total loss word verklaard is nog niet bekend.