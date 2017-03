07-03-2017, 112Groningen.nl & Marcel klip

Varkensstal ontruimd na brand bij Bellingwolde (Video)

Bellingwolde - Aan de Lindenlaan in Bellingwolde was een brandje in een varkensstal. De brand is ontstaan in een verwarmingslamp. In de stal zaten 100 varkens.

De meldkamer heeft opgeschaald naar het sein "middel brand". Er was veel rook in het begin, er zijn wel wat dieren in problemen zei de woordvoerder van de brandweer. Er hangt rook in de stal door het ventilatiesysteem. De biggen worden naar buiten gebracht. Een aantal biggen kwamen om het leven, de brand is meester.