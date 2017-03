07-03-2017, Romke Notenbomer/112marum.nl & Robert vd Veen/niekerknieuws.nl

Auto maakt koprol op Fanerweg (Video)

Zuidhorn - Bij een eenzijdig ongeval heeft dinsdagmiddag een automobilist veel geluk gehad.

Op de Fanerweg in Zuidhorn heeft vanmiddag de bestuurder van een auto heel veel geluk gehad. De automobilist die in de richting van Zuidhorn reed, kwam door onbekende oorzaak met de wielen in de berm terecht. Vervolgens raakte hij twee bomen, schoot de weg over, om vervolgens op de kop aan de andere kant van de weg, net voor een sloot, tot stilstand te komen.

De man is door ambulance personeel onderzocht, maar vervoer naar een ziekenhuis bleek niet noodzakelijk, De auto raakte bij het ongeval total loss, en moest worden afgesleept door berger Poort. De politie en VOA maakten rapport op van de aanrijding. Het verkeer ondervond enige hinder van het ongeval