07-03-2017, Facebook Politie Groningen & Haren

Hennepkwekerij ontmanteld in de Marjoleinstraat in Ulgersmaborg

Groningen - Dinsdagmiddag heeft de politie na een MMA-melding (Meld Misdaad Anoniem 0800-7000) een actie gedraaid in de Marjoleinstraat.

De politie troffen in een woning aan met 62 planten. Gedurende het onderzoek in de woning kwamen we verderop in de straat in een 2e woning terecht, waar ook een pas ontmantelde hennepkwekerij had gezeten, de verse oogst van ruim 5 kg werd in zakken aangetroffen. Verder werden er in de woning wapens aangetroffen en in beslag genomen als een kruisboog en een ploertendoder.

Er is een 42-jarige man en een 33-jarige vrouw aangehouden. Tevens hebben we 3 voertuigen in beslag genomen in het kader van "afpakken".

Nederland - Misdaad mag niet lonen. Daar zetten de politie zich, samen met een groot aantal andere overheidsdiensten, stevig voor in. In 2016 is in totaal 402.081.905 euro afgepakt van criminelen, een flinke stijging ten opzichte van 2015. Dit is het resultaat van de samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, douane, de Dienst Domeinen, het Centraal Justitieel Incassobureau en andere partners binnen het programma Afpakken.