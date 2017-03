Een 46-jarige inwoner van Oude Pekela werd ’s middags bij zijn huis belaagd door de 38-jarige man. Hij was samen met een 24-jarige man en een 17-jarig meisje. De man uit Oude Pekela werd geschopt en vervolgens bedreigd met een ploertendoder. Hij moest spullen afgeven. Vervolgens werd het slachtoffer meegenomen naar een pinautomaat. Het slachtoffer pinde geld en moest dat afstaan.

Vervolgens gingen de drie er in de auto vandoor. De 46-jarige waarschuwde de politie en deed aangifte. Later die dag zagen agenten de auto rijden met daarin de drie gezochte personen. Het trio werd aangehouden. In de auto werd onder andere een ploertendoder aangetroffen. Dit verboden wapen werd in beslag genomen. De drie verdachten werden voor nader onderzoek ingesloten.