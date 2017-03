08-03-2017, Reportage door OldambtNu.nl!

Nieuwe tankautospuit voor post Finsterwolde (Video)

Finsterwolde - Afgelopen woensdagavond is de nieuwe tankautospuit overhandigd aan de ploeg van post Finsterwolde.

Dit is een bijzonder moment omdat de ploeg daarmee na 22 jaar afscheid neemt van hun gele auto, waarvan er nog maar 2 in onze regio rondrijden. Daarnaast is dit de eerste van een reeks van 15 nieuwe tankautospuiten die de komende 3 jaar in onze regio in gebruik genomen wordt.

De nieuwe auto beschikt onder andere over een grotere watertank en manschappencabine. De auto is in ontvangst genomen in de aanwezigheid van burgemeester Pieter Smit.