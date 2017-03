09-03-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Schuur van manege door brand verwoest (Video)

Hoogezand - Een schuur/kantine van manege Nieboer aan de van der Duyn van Maasdamweg in Hoogezand is woensdag aan het eind van de avond verwoest door een felle uitslaande brand.

De brand werd tegen 22.51 uur ontdekt en was toen al uitslaand. De brandweer heeft bij aankomst nog vier paarden en een tiental koetsen uit de naast gelegen schuren gehaald. De rest van de paarden zijn door de politie en omstanders in veiligheid gebracht. Bij de brand is asbest vrijgekomen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend, de politie gaat hier onderzoek naar doen.