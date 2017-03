09-03-2017, Martin Nuver 112Gr. & 112Gr.

Tesla raakt van de weg op Hoendiep

Groningen - Een Tesla is donderdagmorgen rond 10:45 uur op het Hoendiep in de stad gecrasht. Het is onbekend als er een tweede voertuig bij betrokken is.

Hij raakte uit de bocht op de hoek bij de Mac Donalds. Aan de voorkant was schade ontstaan. Hij raakte een stoep en een verkeersbord. De politie zette het ongeval op papier.