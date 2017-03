10-03-2017, Facebook Politie Groningen & Haren

Politiekids op surveillance in het Oosterpark en Korrewegwijk

Groningen - Donderdag liepen de Politiekids in de wind door de Korrewegwijk en afgelopen dinsdag zijn de politiekids voor het eerst op pad gegaan in het Oosterpark in het kader van uniformgewenning.