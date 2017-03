10-03-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Brandweer rukt uit voor aangebrande gehaktbal

Scheemda - Vrijdagmiddag is de brandweer uitgerukt voor een brandmelding bij Nieuw Vredenhoven aan de Oude Rijksweg in Scheemda. Bij aankomst van de brandweer stond er een vergeten pannetje op het vuur in een appartement met een verbrande gehaktbal.

Uit voorzorg werd er opgeschaald naar het sein: ‘middel brand’. Hierop werd er een extra tankautospuit gealarmeerd. In de woning werd niemand aangetroffen, de brandweer heeft de woning geventileerd en keerden vervolgens terug naar de kazerne.