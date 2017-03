12-03-2017, Meternieuws.nl

Groningers betrokken en gewond bij ongeval in Drenthe

Pesse (Dr.) - In de nacht van zaterdag op zondag is op de A28 tussen Hoogeveen en Pesse een auto met vier personen en twee honden over de kop geslagen nadat ze werden aangereden door een andere personenauto.

Getuigen zagen dat de aangereden auto hoog door de lucht vloog en diverse keren over de kop sloeg in de berm langs de rijksweg. Meerdere ambulances, politie, brandweer en het traumateam kwamen ter plaatse voor de hulpverlening. In de auto zaten een echtpaar en hun dochter met vriend, afkomstig uit Winsum (Groningen) die op de terugweg waren van wintersportvakantie. De auto kwam weer op zijn vier wielen terecht maar was zo zwaar beschadigd dat de vrouw en de dochter bekneld zaten. Met behulp van de brandweer werden ze uit het wrak bevrijdt. De ouders werden naar het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen gebracht, de dochter en vriend naar het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen. De twee honden werden opgehaald door de dierenambulance.