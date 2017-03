12-03-2017, Michael Huising 112Gr.

Motorrijder(33) komt hard ten val bij ongeluk in Veendam

Veendam - Bij een aanrijding tussen een auto en een motorrijder raakte de laatste ernstig gewond.

De 33-jarige uit Oude Pekela afkomstige motorrijder reed over de Sorghvlietlaan toen een voor hem rijdende 26-jarige autobestuurster uit Veendam linksaf wilde slaan en richting aangaf. Ze verklaarde dat ze in de spiegel zag dat de motorrijder met grote snelheid naderde en had het vermoeden dat hij haar in wilde halen.

Hierna zag ze de man remmen waarna hij met de motor onderuit ging. Hij moest met onbekend letsel overgebracht worden naar het UMCG.