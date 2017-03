12-03-2017, Marc Dol 112Gr.

Bouwketen in Stadskanaal branden uit (Video)

Stadskanaal - Twee bouwketen op een bedrijventerrein aan de Klompenmaker in Stadskanaal zijn zondagavond uitgebrand.

De brandweer ontving om 22.00 uur een melding van deze brand en rukte met een blusauto en een manschapswagen om de vlammen te bestrijden.

Bij aankomst van de brandweer was de brand uitslaand in beide keten. Het vuur was snel onder controle, maar de brandweer kon niet voorkomen dat het vuur beide keten volledig verwoestte.

Het vermoeden bestaat dat de brand is aangestoken. Hier wordt onderzoek naar gedaan.