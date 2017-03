13-03-2017, Jan Pieter Nieuwenhuis 112Gr. & J. Wildeboer video

Kleine brand in woning Roodeschool (Video)

Roodeschool - Zondagavond 12 maart is de brandweer uitgerukt voor een melding van een brand in een woning aan de Hooilandseweg in Roodeschool.

Bij aankomst van de brandweer bleek een buurtbewoner de brand al te hebben geblust bij de deur van de woning. De oorzaak is vermoedelijk brandstichting, omdat de brand zich op een vreemde plek in de woning bevond. De politie stelt hiervoor een onderzoek in.