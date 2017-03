14-03-2017, Rico van der Lande - 112Groningen.nl & Gerrie De Groot

Overval tankstation In Appingedam (Video)

Appingedam - Dinsdagmiddag is een tankstation aan de Farmsumerweg in Appingedam overvallen. Een man met een doek voor zijn gezicht kwam dinsdagmiddag rond 16:45 uur het tankstation binnen.

Hij dreigde met een mes. De dader is nog voortvluchtig. Tips 09008844 Dvhn