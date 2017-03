14-03-2017, Rico van der Lande - 112Groningen.nl & Gerrie De Groot

Politie start onderzoek naar overval op tankstation (Video)

Appingedam - De politie is dinsdagmiddag een onderzoek gestart na een overval op een tankstation aan de Farmsumerweg.

Bij de politie kwam rond 16:45 uur de melding binnen dat de pompbediende kort daarvoor was overvallen. De overvaller had geld geëist en daarbij met een mes gedreigd. De medewerker kon zich direct in veiligheid brengen door een beveiligde ruimte in te gaan. De overvaller is zonder buit lopend weggevlucht in de richting van de Abel Eppenstraat.

Onderzoek

Direct zijn meerdere agenten in de omgeving van het tankstation op zoek gegaan naar de overvaller. Hierbij is ook direct een burgernetactie gestart om de bewoners van Appingedam te vragen uit te kijken naar de overvaller. In dit bericht werd verzocht uit te kijken naar een vermoedelijk blanke man van 185 cm lang, hij droeg donkere kleding, zwarte schoenen en tijdens de overval zwarte handschoenen.

Getuigenoproep

Bent u getuige geweest van deze overval of heeft u meer informatie en heeft u de politie nog niet gesproken, bel dan met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Wat kunt u als ondernemer doen?

Een overval op een winkel, tankstation, taxi of geldauto is een zwaar misdrijf waarbij altijd bedreiging of geweld komt kijken. Overvallers kiezen meestal voor een doelwit dat veel buit oplevert met zo min mogelijk risico. Waar goed wordt beveiligd laten overvallers zich niet zien. Als u eigenaar of beheerder bent, kunt u door een aantal maatregelen de veiligheid van uw onderneming vergroten. Voor meer preventietips klik hier.





Burgernet

Voelt u zich betrokken bij uw eigen buurt? Wilt u persoonlijk bijdragen aan een veilige leefomgeving? Neem dan deel aan Burgernet! Met Burgernet helpt u de politie om verdachten van misdrijven op te sporen en om vermiste personen terug te vinden. U helpt dus echt mee aan de veiligheid in uw buurt. Ga naar Burgernet.nl en meld u meteen aan of download de app.

Dvhn