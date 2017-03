15-03-2017, redactie & oogtv.nl

Meisje geschept door bus op Eemsgolaan

Groningen - Een meisje is woensdagochtend aangereden door een bus op de Eemsgolaan in Hoogkerk. Ze is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

“Het ongeluk gebeurde rond 08.40 uur”, vertelt een ooggetuige aan OOG TV die in de bus 315 zat. “Het meisje kwam rennend achter een bus vandaan die voor ons reed, heeft ons compleet over het hoofd gezien, waardoor een aanrijding het gevolg was.” Hoe het slachtoffer er aan toe is, is volgens de getuige onbekend.

“Ik heb haar in het gras zien liggen, en van alle kanten werd hulp geboden. Ook ambulancepersoneel was snel ter plaatse.” De reizigers in de bus zijn overgestapt in een andere bus die hen naar de plaats van bestemming heeft gebracht. Update 10.39 Het meisje is met klachten aan haar ribben en buik naar het ziekenhuis gebracht.

Bron: Oogtv.nl