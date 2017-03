15-03-2017, Bron oogtv.nl & Facebook Politie

Handel in wiet

Groningen - Vier handelaren in wiet zijn maandagmorgen aangehouden . Zij waren al een tijdje actief in de buurt van het Praedinius Gymnasium aan de Turfsingel.

Het kwartet is van 17 tot 21 jaar oud en afkomstig uit Eenrum en Groningen. Via een groepsapp konden minderjarigen bestellingen doen en werden de afleverlocaties en prijzen besproken. Volgens de politie werden door de drugsdealers de jonge afnemers, vanaf 12 jaar, geïntimideerd om grotere hoeveelheden te kopen en werden ze in een aantal gevallen zelfs bestolen van hun geld.

Op maandagochtend heeft de politie drie verdachten in hun woningen aangehouden voor de verkoop van softdrugs. De vierde verdachte heeft zich op verzoek later die dag gemeld aan het politiebureau en is eveneens aangehouden. Op verschillende huisadressen van de verdachten werden mobiele telefoons, softdrugs, xtc-pillen, een weegschaal, verpakkingsmateriaal en een verboden dolkmes aangetroffen en in beslag genomen.