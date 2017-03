15-03-2017, Dirk Beekhuis

Brandweer Woldendorp oefent in Termunten

Termunten - Dinsdagavond 14 maart heeft de brandweer van Woldendorp en Delfzijl realistisch geoefend aan de Opmedenlaan in Termunten.

Het scenario was als volgt: Op de Opmedenlaan waren twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen en in een naastgelegen sloot tot stilstand gekomen. In beide auto's zaten de bestuurders bekneld. Eén auto was van de koerier en bevatte de onbekende landing.

Dit bleek achteraf om gevaarlijke stoffen te gaan. De brandweer heeft de beide slachtoffers bevrijdt en overgedragen aan het ambulancepersoneel. De oefening werd gehouden in samenwerking met de Hulpverleningsauto van blusgroep Delfzijl.