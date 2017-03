15-03-2017, Robert Vd Veen / NiekerkNieuws.nl

Brandje bij Restaurant Balk Zuidhorn

Zuidhorn - Bij restaurant Balk aan de Gast in Zuidhorn was woensdagmiddag een kleine brand achter het toneel/opslag. Enkele mensen werden gecontroleerd in een ambulance.

De oorzaak is nog onbekend. De brandweer had de brand snel onder controle. Hoe groot de schade is valt nog niet te zeggen.