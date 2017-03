15-03-2017, Johan Wildeboer 112Gr.

A28 Haren heeft slecht wegdek

Haren - Ook na de spoedreparatie van afgelopen nacht is het wegdek tussen Haren en Groningen nog steeds in slechte staat.

Wat de oorzaak van het slechte wegdek is, is niet bekend. De snelheidsbeperking is nog steeds van kracht, waardoor er files ontstaan op dit traject. Rijkswaterstaat houd toezicht. Hoelang de beperking nog van kracht blijft is niet bekend.