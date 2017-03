15-03-2017, Patrick Wind 112Gr.

Uitslaande brand verwoest auto in Groningen (Video)

Groningen - De brandweer van Groningen werd omstreeks 21:00 opgeroepen voor een autobrand op de Scheltemaheerd in de stad.

Ter plaatse stond er een auto volledig in brand. De brandweer bluste de vrij nieuwe auto. Er vielen geen gewonden. Over de oorzaak is niks bekend. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Poort heeft de auto geborgen.