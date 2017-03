17-03-2017, Patrick Wind 112Gr. & Martin Nuver montage

Felle brand verwoest auto in de Grongerwijk Beijum (Video)

Groningen - De brandweer van Groningen is vrijdagmorgen omstreeks 04:00 uur uitgerukt voor een melding van een autobrand aan de Doornbosheerd in de Groninger wijk Beijum.

Bij aankomst van de brandweer stond de auto volledig in brand. Het is niet de eerste keer dat er een auto in dezelfde wijk in brand staat. Eerder deze week ging er aan de Scheltemaheerd een auto in vlammen op. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Een berger zal de voertuig bergen. Tv Noord Oogtv Dvhn