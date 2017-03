17-03-2017, Facebook Politie Groningen & Haren

Controles rond scholen

Groningen - Op woensdag en donderdag heeft de politie met een aantal collega's een verkeerscontrole gehouden rondom de scholen in Beijum en Lewenborg.

De controle was gericht op het correct dragen van de autogordel en het juiste gebruik van kinderzitjes. Daarnaast ook op het parkeergedrag van de ouders rondom de scholen voor de veiligheid van de kinderen. De komende tijd zullen we deze controles vaker gaan houden.

Een van de gecontroleerde bestuurders merkte op dat het verkeersbeeld direct al een stuk rustiger was geworden door onze aanwezigheid.