17-03-2017

Grote verkeerscontrole bij transferium A7 Hoogkerk

Hoogkerk - Bij een grote politiecontrole rond de A7 bij Hoogkerk zijn vrijdagavond minimaal dertien auto’s in beslag genomen. De actie begon om 15:00 uur en stopte rond 21:00 uur.

Politiemotoren en politie auto`s hielden auto’s van de weg om ze vervolgens te controleren op de carpoolplaats naast Van der Valk in Hoogkerk. Belastingschulden worsen o.a via ANPR apparatuur kenbaar gemaakt. Ook reed een man met aanhanger zonder dat hij een BE rijbewijs had. De combinatie was 3750 kg en mocht maximaal 3500 kg zijn. Dit mag niet en kost de man een bekeuring en hij mocht niet verder rijden. Ook moest men blazen en papieren laten zien.

De Belastingdienst was ook aanwezig. Alle resultaten zijn nog niet bekend. Wel werden diverse mensen bekeurd.

Volgens een bron werden 13 auto`s in beslag genomen, de politie moet dit nog bevestigen.

Dvhn