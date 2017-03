17-03-2017, G. Twickler 112Gr.

Eenzijdig ongeval bij Exloo

Exloo - Op de oude Dijk in Exloo is vrijdagmiddag een automobilist gewond geraakt. Deze reed vanaf Tweede Exlooermond richting Exloo

In de bocht kwam de bestuurder vermoedelijk in de berm terecht, en is na een stuurcorrectie de controle over het stuur kwijt geraakt. Vervolgens is de auto tegen een boom gekomen en vlak voor een sloot tot stilstand gekomen.

De gewaarschuwde brandweer is ter plaatse gekomen maar hoefde niet in actie te komen. Het slachtoffer is door de ambulance onderzocht en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd. Het verkeer had enige hinder van het ongeval.