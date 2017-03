18-03-2017, Patrick Wind & Martin Nuver & Jordi Haverdings

Gewonde na kop-staart botsing op kruising Europaweg

Groningen - Zaterdagmorgen omstreeks 10 voor 8 is de brandweer aan de Sontweg opgeroepen voor een verkeersongeval op de kruising met de Europaweg.

Voor het stoplicht stond een auto te wachten en door onbekende oorzaak is er een andere auto achterop gebotst. Door de klap had de bijrijder van de auto behoorlijk last van de rug en nek. Hiervoor is de ambulance en brandweer met spoed ter plaatse gekomen.

Het personeel van de ambulance heeft de bijrijder eerst in de auto onderzocht en vervolgens overgebracht naar de ambulance. Na een controle in de ambulance is de man naar het ziekenhuis vervoerd voor nader onderzoek.

De verkeersongevallen analyse heeft het ongeval op papier en foto vastgelegd voor de afhandeling. Tijdens de hulpverlening waren drie rijstroken afgesloten voor het overige verkeer. Een berger heeft beide voertuigen afgesleept.

Dvhn