18-03-2017, Politie.nl

Vanaf 1 april verplichte controle via SMS bij aangifte politie

Landelijk - U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie. Zo weten wij zeker dat u het echt bent, en delen wij informatie over uw aangifte niet per ongeluk met iemand anders.

Veiligheid voorop. Vanaf 1 april 2017 hebt u hiervoor ook een sms-controle nodig. Hoe u deze krijgt, leest u op de website van DigiD.

Vraag de controle via sms op tijd aan!

Het kan vijf dagen duren voor u per post de activeringscode krijgt. Voer deze code in op de website van DigiD.

Als u voor het eerst DigiD aanvraagt, kunt u meteen aanvinken dat u ook controle via sms wilt. Dan is alles in één keer geregeld.

Waarom is de controle via sms eigenlijk nodig?

Het is een extra beveiliging van uw gegevens. Met DigiD kunt u heel belangrijke zaken regelen. Bijvoorbeeld een uitkering of een studielening aanvragen. Stel dat iemand uw DigiD-gegevens te pakken gekregen heeft, dan kan hij/zij toch niet inloggen. De sms-code komt namelijk bij u binnen.

Hoe kan ik inloggen als ik geen mobiele telefoon heb?

Ook als u geen mobiele telefoon hebt, kunt u gebruik maken van de sms-functie. U krijgt dan een telefoontje op uw vaste lijn binnen met een ingesproken code.