18-03-2017, Rico van der Lande - 112Groningen.nl

Klein brandje in garagebox

Delfzijl - Aan de Zigzagoven in Delfzijl is zaterdagmorgen rookontwikkeling ontstaan in een garagebox.

Oude kranten smeulden in de garagebox. De oorzaak is onbekend. Nader info ontbreekt.