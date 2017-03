18-03-2017, Martin Nuver 112Gr. video & Jordi Haverdings

Bezoek aan Lifeliner 4 (PH-MMT) Airport Eelde (Video)

Eelde - Zaterdagmiddag heeft 112Groningen samen met wat andere collega`s uit Nederland (www.traumaheli-mm.nl en Luchtvaart_NL, op twitter) een bezoek gebracht aan het nieuwe onderkomen op Airport Eelde.

Na ontvangst met koffie en een welkomstwoord van piloot Andre werden we door alle accomodoaties heen geleid, hij gaf overal uitleg over.

Via de hangaar kwamen we buiten terecht waar de helikopter klaar stond voor uitruk. Dit persmoment was mooi omdat nu hun eigen helikopter er stond, vorige keer was er een leenhelikopter(PH-ULP) i.v.m onderhoud. Er waren diverse fotomomenten en alles kon bekeken worden. Tijdens onze twee uur durende bezoek was er geen inzet van het team dat paraat stond. Kort na ons bezoek was er een dodelijk ongeval in Drenthe. Het team staat 24 uur per dag paraat verdeld over twee diensten. Ook beschikt het team over een Audi Q7, voor momenten dat de helikopter niet gebruikt kan worden bij o.a mist.

We van 112Groningen.nl danken het MMT team voor de gastvrijheid.