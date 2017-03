Rijdt u ook wel eens net iets te hard door de buurt?

Wist u dat er jaarlijks ongeveer 10 voetgangers en fietsers overlijden doordat automobilisten een paar kilometer te hard rijden? Het lijkt misschien onschuldig, maar het kan grote gevolgen hebben. Om automobilisten daar op te wijzen, start op maandag 20 maart de landelijke campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’. De campagne benadrukt dat het goed is om regelmatig uw snelheid te checken.

Vaak hebben automobilisten niet door dat ze te hard rijden. Bijvoorbeeld omdat ze met het verkeer meerijden of omdat hun gedachten afdwalen. Maar sommige automobilisten rijden ook bewust te hard. Vaak is haast of stress dan de oorzaak. Binnen de bebouwde kom rijdt men meestal ongeveer 10 tot 15 km/uur te hard. Dat lijkt misschien niet veel, maar 10 kilometer te hard rijden zorgt voor een langere remweg van wel 7 meter! Reden genoeg dus om regelmatig uw snelheid te checken. Zo rijdt u nooit ongemerkt te hard.

Ondersteuning Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe

Vanaf 20 maart is de campagne landelijk te zien. Het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) vindt de boodschap belangrijk en ondersteunt de campagne daarom. Dat betekent dat de campagne te zien is via tv- en radiospots en webbanners van RTV Drenthe, bioscoopreclame en borden langs de kant van de weg. Ook kunt u campagneposters terugzien bij politiebureaus en bibliotheken in de provincie.

Wilt u meer weten over de campagne? Kijk dan op www.daarkunjemeethuiskomen/snelheid.

Samen richting Nul verkeersslachtoffers!

In Drenthe komt er gemiddeld elke veertien dagen iemand om in het verkeer. Jaarlijks raken honderden mensen gewond. Soms is de oorzaak te hard rijden. Om dit tij te keren is het VVBD de campagne ‘Samen richting Nul verkeersslachtoffers!’ gestart. Iedereen kan daar een steentje aan bijdragen. Door zelf en samen verantwoordelijkheid te nemen voor elkaars verkeersveiligheid. Kijk voor meer informatie op www.samenrichtingnul.nl.