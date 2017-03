20-03-2017, 112gr.

Onbekende man dood in camper gevonden

Veendam - In een camper op een campingterrein in recreatiegebied Borgerswold bij Veendam is maandag het lichaam van een man dood gevonden.

De brandweer deed koolmonoxide metingen, maar kon niets vinden. De politie doet onderzoek bij de camper naar de toedracht. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf.