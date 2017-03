20-03-2017, Martin Nuver 112Gr.

Ongeval Siersteenlaan Groningen

Groningen - Bij ongeluk op de Siersteenlaan is maandagmiddag een automobiliste met de schrik vrij gekomen. Ze botste tegen een boom langs de weg richting De Held.

De vrouw is gecontroleerd in de ambulance en is daarna naar huis gebracht. De auto is zwaar beschadigd en moest worden afgesleep door Poortt.

Dvhn

Tv Noord