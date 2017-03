20-03-2017, Martin Nuver 112Gr.

BMW raakt uit de bocht en te water bij Hoogkerk

Hoogkerk - Op de Noodweg tussen de Friesestraatweg en Hoogkerk richting De Held is maandagavond een auto uit de bocht gevlogen en in het water beland. De man kwam er met een nat pak van af. Vermoedelijk was de snelheid te hoog in combinatie met regen.