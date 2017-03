20-03-2017, Martin Nuver 112Gr.

Politie zoekt getuigen overval woning (Video)

Groningen - De politie doet onderzoek naar een woningoverval in de Slachthuisstraat. Daar bedreigden twee daders maandagavond 20 maart rond kwart over tien de bewoners met een vuurwapen en eisten geld.

Na de overval verlieten ze de woning in onbekende richting. Het is nog niet bekend of er iets is buitgemaakt. Na de overval is er een Burgernetactie gestart. De daders zijn tot nu toe nog niet gevonden. De daders zijn twee blanke mannen die spraken met een Gronings accent. Een van de mannen is rond de 1.80 en heeft een stevig postuur. Hij droeg een crèmekleurige jas. De ander is ongeveer 1.90 lang. Hij droeg een donkere muts.

Na de overval is er ook een forensisch onderzoek gestart. Verder worden de slachtoffers, een man van 68 en zijn 66-jarige vrouw, uitgebreid gehoord en wordt er een aangifte opgenomen. En er is een buurtonderzoek opgestart. De politie is op zoek naar getuigen van deze overval. Hebt u rond kwart over tien in deze omgeving iets gezien dat met deze overval te maken kan hebben, neem dan contact op met de politie in Groningen, telefoon 0900 8844. U kunt uw tips ook anoniem doorgeven bij Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Wilt u contact met het Team Criminele Inlichtingen, bel dan met het nummer 079 3458999.

