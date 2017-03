21-03-2017, Johan Wildeboer 112Gr

Bestelbus waait in de sloot bij Appingedam (Video)

Appingedam - Dinsdagmorgen is een persoon gewond geraakt bij een ongeluk op de Tolweg in Appingedam.

Door vermoedelijke een harde windstoot raakte de bestuurster macht over het stuur kwijt en kwam via een lantarenpaal op de kop in de sloot terecht. De bestuurster raakte bij het ongeluk licht gewond, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto raakte fors beschadigd en is door een berger weggesleept. Tv Noord Dvhn