21-03-2017, Zwaantje de Jong/112Marum.nl

Auto en aanhanger geschaard A7 Leek

Leek - Dinsdagmorgen kwam er een melding binnen op de A7 afrit Leek richting Groningen. Een auto met aanhanger was geschaard.

Een aanhanger geladen met zand is vanmorgen geschaart op de afrit van de A7 bij Leek.

Waardoor de aanhanger is gaan scharen, is niet bekend. Eigenaar Mark Moes van het gelijknamige hoveniersbedrijf heeft later een andere aanhanger opgehaald, waarop de lading zand is overgeschept. De aanhanger moest worden afgesleept door Collewijn. De auto raakte ook licht beschadigd.

De politie maakte rapport op van het ongeval.

Later vandaag meer