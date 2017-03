21-03-2017, Johan Wildeboer - 112Groningen

Auto in de sloot na ongeval Loppersum

Loppersum - Op de Zeerijperweg in Loppersum zijn dinsdagmorgen twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen.

Één van de voertuigen kwam door de botsing in een naastgelegen sloot terecht.



Bij het ongeluk raakte niemand gewond, wel raakte beide voertuigen zodanig beschadigd dat ze door een berger moesten worden afgesleept.