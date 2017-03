In de video vertellen de Bucket Boys ook wat er allemaal kan gebeuren als je online identiteit door iemand anders wordt gestolen. Zo kunnen er namens jou bijvoorbeeld rare teksten op het internet geplaatst worden. Of het kan zo zijn dat iemand (naakt)foto's van jou bewerkt en je ermee chanteert. Kom erachter wat online strafbaar is en wat je kunt doen om nepprofielen te herkennen.

De Bucket Boys deden een sociaal experiment. Zij bewerkten wat strandfoto's van zichzelf, waardoor ze veel gespierder en bruiner waren dan in het echt het geval is. Vervolgens probeerden ze, met die foto's, via Tinder een date te regelen. En ja hoor... direct de eerste avond was het raak. Toen ze opdaagden, stond hun date perplex... Dit had ze niet verwacht. Ben jij benieuwd hoe de date is gegaan? Bekijk dan snel de video van de Bucket Boys hieronder.