22-03-2017, Patrick Wind 112Gr. & Martin Nuver

Foutje bedankt...............................! (Video)

Groningen - Op de Olgerweg is dinsdagmiddag een bestelbus vast komen te zitten onder het viaduct van de A7. Het viaduct was te laag of de vrachtwagen te hoog..

Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Tijdens het ongeluk begeleide de politie tijdelijk het verkeer. De viaduct en het voertuig raakten beide beschadigd.