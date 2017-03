23-03-2017, Facebook Politie Groningen & Haren

Getuigen gezocht mishandeling

Groningen - Op dinsdag 21 maart 2017, omstreeks 18.00 uur, heeft er een mishandeling plaatsgevonden op de Grote Markt te Groningen.

Dit was ter hoogte van de bushalte voor de Martinitoren. De vrouwelijke verdachte heeft een andere vrouw diverse vuistslagen in het gezicht gegeven. De verdachte is inmiddels aangehouden, maar we zijn nog op zoek naar getuigen van de mishandeling.





Bent u getuige geweest bel met 0900-8844.