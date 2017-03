23-03-2017, Michael Huising 112Gr.

Fors ongeval in Veendam

Veendam - Donderdagmiddag is er bij een ongeval op de straat Formosa een auto over de kop geslagen. Het voertuig kwam op de kruising met de straat Bali in botsing met een ander voertuig.

Voor zover bekend zijn alle inzittenden met de schrik vrij gekomen. Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak is onbekend.