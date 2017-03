23-03-2017, Jeroen Bos Oldambtnu.nl

Auto in sloot bij Nieuwolda (Video)

Nieuwolda - Op de Kerkelaan bij Nieuwolda is donderdagavond bestelbus van de weg weg geraakt.

Door een nog onbekende oorzaak raakte een bestuurder van de bestelbus de macht over het stuur kwijt en kwam tot stilstand boven een sloot. De bestuurder is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.